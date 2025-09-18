Pullman Lecco-Ballabio il centrodestra unito | Da ' Ti porto io!' a ' Nessuno ti porta più!'

Leccotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La soppressione della corsa delle 13:56 della linea 7, che serviva in particolare gli studenti degli istituti Kolbe e Leopardi, rappresenta un grave danno per famiglie e ragazzi e un'ulteriore dimostrazione della cattiva gestione del trasporto pubblico a Lecco.Non è accettabile che studenti di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pullman - lecco

Controlli di ferragosto sulla Regina: multati tre pullman che non sono passati da Lecco

Incidente a Ballabio, schianto frontale tra due auto: un morto e due feriti - Ballabio (Lecco), 28 ottobre 2024 – Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 28 ottobre, lungo la via Provinciale a Ballabio, nel Lecchese. Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Pullman Lecco Ballabio Centrodestra