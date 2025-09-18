Puliamo il Mondo 2025 | River litter sul Po ad Isola Serafini

Ilpiacenza.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 settembre, dalle 10 alle 12:30, torna “Un Fiume di Attenzioni”, doppio appuntamento a Isola Serafini per la valorizzazione e la cura del nostro grande fiume Po.L’iniziativa, organizzata da Legambiente Piacenza ed Emilia Romagna in collaborazione con l’associazione MiraPo aps, e con il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: puliamo - mondo

Con ‘Puliamo il mondo’ rimossi circa 100 quintali di rifiuti alla discarica emersa con l’alluvione in Mugello

I volontari di Legambiente ripuliscono l'area di Monte Pallano per l'anteprima di Puliamo il mondo [FOTO]

"Puliamo il Mondo": il Comune organizza l'evento con Legambiente

Puliamo il Mondo 2025: River litter sul Po ad Isola Serafini; LIFE ClimaXPo - nuovo appuntamento con il River Cafè | APS; PO RIVER BLUE FEST - AL VIA LA PRIMA EDIZIONE | APS.

Dal 19 al 21 settembre torna Puliamo il Mondo 2025 - Torna “ Puliamo il mondo ”, la storica campagna di Legambiente che da 33 anni coinvolge volontarie e volontari di tutta Italia per ripulire strade e piazze, parchi urbani, ... Come scrive nove.firenze.it

puliamo mondo 2025 river“Puliamo il Mondo 2025”: in Liguria volontari e studenti uniti per l’ambiente - Borromeo: "Educare alla gestione dei rifiuti e all’economia circolare è un impegno costante, che trasforma ogni gesto in un messaggio di civiltà" ... telenord.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Puliamo Mondo 2025 River