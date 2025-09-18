Pugno al medico e auto danneggiate | 18enne arrestato e processato due volte in due giorni

Due arresti e due processi in due giorni e infine le Novate. Giorni molto movimentati quelli vissuti da un 18enne tunisino, regolare in Italia, che lunedì 15 settembre è stato arrestato per danneggiamento e lesioni. Aveva colpito con un pugno un medico al pronto soccorso e danneggiato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

pugno - medico

