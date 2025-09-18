Puglia Orlando | La Regione ha usato bene i fondi Ue

Periodicodaily.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “In questi anni la Puglia ha utilizzato bene le risorse messe a disposizione da Bruxelles anche contravvenendo a quel luogo comune che vede il Sud sempre incapace di gestire le risorse”. Lo ha detto Pasquale Orlando, dirigente della struttura speciale attuazione del Por e della sezione Programmazione unitaria della Regione Puglia, a margine . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: puglia - orlando

Puglia, Orlando: La Regione ha usato bene i fondi Ue; Puglia, Toni (Puglia Sviluppo): Su bandi numeri lusinghieri; Orlando (Reg. Puglia): “Puglia ha usato bene fondi Ue”.

puglia orlando regione haOrlando (Reg. Puglia): "Puglia ha usato bene fondi Ue" - Le politiche di coesione "sono state fondamentali per la Puglia", regione che ha saputo "utilizzare bene le risorse messe a disposizione da Bruxelles". Da msn.com

puglia orlando regione haFER: la Regione Puglia pianifica le sue zone di accelerazione - Approvata in via preliminare la pianificazione delle zone di accelerazione in Puglia. Secondo rinnovabili.it

Cerca Video su questo argomento: Puglia Orlando Regione Ha