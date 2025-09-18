Puglia | contestato danno erariale superiore ai 195mila euro a due dipendenti pubblici Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: La Procura Regionale della Corte dei Conti, all’esito di un’attività istruttoria svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, ha notificato due inviti a dedurre a un Dirigente e a un funzionario pro tempore della Sezione Provveditorato ed Economato della Regione Puglia, ritenuti responsabili di aver cagionato un danno erariale di oltre 82 mila euro, derivante dall’incremento delle spese sostenute per i lavori effettuati presso alcuni padiglioni della Fiera del Levante, l’area esterna dello stabilimento di DPI della protezione civile, gli uffici in uso alla Regione presso il palazzo di corso Sonnino in Bari e, infine, il convitto “Palmieri” e museo “Castromediano” in Lecce. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: puglia - contestato
Vincenzo De Luca contestato dalla madre di Cristina Pagliarulo, la giovane morta il 25 marzo scorso al pronto soccorso di Salerno, le cui cause sono ancora da accertare. L’episodio è avvenuto a margine dei saluti di presentazione del nuovo manager dell’azi - facebook.com Vai su Facebook
Spese maggiorate e ritardi senza penali: contestato danno da 195mila euro a due ex dipendenti della Regione; Corte dei Conti, contestato a due funzionario della Regione Puglia danno erariale da oltre 195mila euro; Tangenti alla Protezione civile, la Corte dei Conti chiede i danni di immagine a Lerario.
Bari, due ex funzionari Regione Puglia accusati di danno erariale da 195mila euro - Contestati lavori alla Fiera del Levante e penali non applicate per un eliporto della Protezione Civile. Scrive trmtv.it
Danno erariale da oltre 195mila euro: nei guai due dipendenti pubblici - Il sistema fraudolento messo in atto riguarderebbe anche il convitto “Palmieri” e museo “Castromediano” di Lecce ... Come scrive leccesette.it