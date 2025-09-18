Puglia | contestato danno erariale superiore ai 195mila euro a due dipendenti pubblici Guardia di finanza

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: La Procura Regionale della Corte dei Conti, all’esito di un’attività istruttoria svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, ha notificato due inviti a dedurre a un Dirigente e a un funzionario pro tempore della Sezione Provveditorato ed Economato della Regione Puglia, ritenuti responsabili di aver cagionato un danno erariale di oltre 82 mila euro, derivante dall’incremento delle spese sostenute per i lavori effettuati presso alcuni padiglioni della Fiera del Levante, l’area esterna dello stabilimento di DPI della protezione civile, gli uffici in uso alla Regione presso il palazzo di corso Sonnino in Bari e, infine, il convitto “Palmieri” e museo “Castromediano” in Lecce. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

