PSVITA Ritorna un Cult Arcade | Snowball Fight v1.0 sbarca su PS Vita!

Ricordi i vecchi telefoni con i tasti? Quelli prima degli smartphone, pieni di giochini semplici ma incredibilmente divertenti? Se la nostalgia per quel periodo ti assale, abbiamo una splendida notizia: Snowball Fight v1.0 è disponibile per PlayStation Vita e ti aspetta per un’intensa battaglia a colpi di neve! Diventa il Campione Indiscusso della Neve. In Snowball Fight, tu sei il protagonista di un’epica guerra invernale. Il tuo obiettivo è uno solo: sopravvivere e diventare il lanciatore di palle di neve più coraggioso e abile dello schermo. Preparati a un mix di azione frenetica e strategia, in un titolo arcade che cattura perfettamente lo spirito dei classici senza tempo, ma con tutta la comodità della tua PS Vita. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net