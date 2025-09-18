PSVITA Punch Club Vita 1.0 | La Guida Definitiva al Porting di PatnosD

Gli appassionati di PS Vita hanno un nuovo motivo per festeggiare. Punch Club, il celebre management sportivo sviluppato da Lazy Bear Games, è finalmente disponibile sulla console portatile di Sony grazie all’instancabile lavoro del developer homebrew PatnosD. La versione v.1.0 di questo porting è ora rilasciato e pronto per essere provato. Se hai sempre sognato di gestire il tuo pugile e indagare sull’omicidio di tuo padre direttamente sulla tua PSVita, questa è la guida che fa per te. Cos’è Punch Club? Punch Club è un avvincente gioco di management e simulazione sportiva in cui vesti i panni di un pugile alle prime armi. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

