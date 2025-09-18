PSVITA Inscryption arriva su PS VITA | Disponibile la prima alpha del port

Il mondo di Inscryption, l’acclamato gioco di carte rogue-like con elementi escape room e una sinistra atmosfera, sta per espandersi. Grazie al lavoro degli sviluppatori della community, è ora disponibile una prima versione alpha di un port che permette di giocare a Inscryption sulla PS VITA. Questo progetto, ospitato su GitHub, non è un port standalone ma una patch da applicare ai file di dati della versione Steam del gioco. L’obiettivo è portare l’inquietante avventura su Vita, sebbene con alcuni compromessi necessari per adattarlo all’hardware del dispositivo. Prima di tuffarvi nella procedura di patching, è fondamentale leggere attentamente tutte le note degli sviluppatori per capire cosa aspettarsi da questa versione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: psvita - inscryption

