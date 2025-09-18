PSP PSVITA M3D Lib per PSP PSVITA | Risveglia la Tua PSP con un Motore Grafico Potente e Intuitivo
Salve sviluppatori, sognatori e nostalgici della leggendaria PlayStation Portable! Oggi parliamo di un progetto che sta facendo parlare di sé nella scena homebrew: M3D Lib for PSP. Se avete sempre desiderato creare il vostro gioco per PSP ma siete stati intimiditi dalla complessità delle librerie sottostanti, questo motore è la risposta alle vostre preghiere. Cos’è M3D Lib?. M3D Lib non è una semplice libreria, ma un vero e proprio “game engine”, un wrapper elegante e semplificato che unisce la potenza di quattro fantastiche librerie in un’unica interfaccia coerente e facile da usare: OSLib: Per la gestione dell’audio, input e molto altro. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
mills32/M3D-for-PlayStation-Portable - This is a "GAME ENGINE" for the PlayStation Portable, it is a wrapper around several libraries, which are combined in one, the relevant functions are exposed as "M3D" by including M3D. github.com scrive
