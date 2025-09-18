PSG Atalanta 4-0 | dominio parigino al Parco dei Principi il racconto del match

Calcionews24.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Champions League. Brutto ko per Juric Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, tecnico spagnolo ex Barcellona, inaugura la sua Champions League con una vittoria netta: 4-0 all’Atalanta di Ivan Juric, allenatore croato alla prima esperienza europea con i bergamaschi. Primo tempo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

psg atalanta 4 0 dominio parigino al parco dei principi il racconto del match

© Calcionews24.com - PSG Atalanta 4-0: dominio parigino al Parco dei Principi, il racconto del match

In questa notizia si parla di: atalanta - dominio

LIVE PSG-Atalanta 4-0, Champions League calcio in DIRETTA: vittoria con dominio dei padroni di casa

Champions League, oggi Ajax-Inter e Psg-Atalanta - Le partite in diretta; Champions League, l’Inter vince 2-0 contro l’Ajax. Il Psg batte l’Atalanta 4-0. VIDEO; Psg-Atalanta 4-0: gol di Marquinhos, Kvara, Mendes e Ramos.

psg atalanta 4 0Atalanta travolta 4-0 a Parigi dai campioni d’Europa del PSG in una gara a senso unico - 0 dai campioni d’Europa del PSG al Parco dei Principi in una gara a senso unico, di fatto già chiusa dopo 50 minuti sul ... Come scrive ilgiorno.it

psg atalanta 4 0Psg-Atalanta 4-0: video, gol e highlights - Apre le marcature Marquinhos con un tiro ravvicinato, poi Kvara fa tutto da solo e sigla il bis. Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Psg Atalanta 4 0