PS1 TonyHax Ritorna | Dopo Tre Anni e Mezzo Ecco il Nuovo Aggiornamento 1.46 che Riscalda il Cuore dei Retro-Gamer!

Se pensavate che le emozioni per la vecchia gloria della PlayStation 1 fossero ormai un ricordo custodito in un cassetto polveroso, preparatevi a un tuffo nel passato che sa di futuro. TonyHax, il celebre exploit che ha permesso a migliaia di appassionati di giocare ai propri backup e titoli internazionali sulla PS1, è ufficialmente tornato con un aggiornamento che arriva dopo ben tre anni e mezzo di attesa! L’umile ma potentissimo software, creato dal genio di socram8888, ha appena ricevuto un nuovo maintenance release: la versione v1.4.6. Non si tratta di una rivoluzione, ma di un affinamento preciso e importantissimo che dimostra come la scena retro sia più viva che mai. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net