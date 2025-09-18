Proteste nelle università Il rischio aggressioni E i timori del Viminale
Mentre va in scena la soluzione finale di Benjamin Netanyahu su Gaza, cresce il sentimento antisionista in Italia. Nelle università si respira un clima da ’68 con derive che preoccupano il Viminale. Dopo il blitz degli studenti Propal all’Università di Pisa, con l’aggressione, martedì scorso ai danni di Rino Casella – costata al docente 7 giorni di prognosi –, ieri il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi non ha nascosto i suoi timori. "Una qualche preoccupazione la nutriamo rispetto a quelli che sono i mesi che ci attendono, perché questo conflitto israelo-palestinese, quello che sta succedendo a Gaza – ha sottolineato il ministro –, sta avendo dei riflessi anche nella discussione politica interna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: proteste - universit
Proteste pro-pal e prof “sospesi”. Cosa succede nelle università - X Vai su X
SCIOPERO DELLA FAME PER PROTEGGERE IL DIRITTO ALLA PROTESTA. Giornalisti in cella per aver documentato delle proteste. Manganelli nelle università. Indagini per associazione a delinquere e perquisizioni per delle azioni pacifiche. Repressione n Vai su Facebook
Proteste nelle università. Il rischio aggressioni. E i timori del Viminale - Piantedosi: "La tragedia di Gaza va condannata, ma non legittima le violenze". Si legge su quotidiano.net