Proteste nelle università Il rischio aggressioni E i timori del Viminale

Mentre va in scena la soluzione finale di Benjamin Netanyahu su Gaza, cresce il sentimento antisionista in Italia. Nelle università si respira un clima da '68 con derive che preoccupano il Viminale. Dopo il blitz degli studenti Propal all'Università di Pisa, con l'aggressione, martedì scorso ai danni di Rino Casella – costata al docente 7 giorni di prognosi –, ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi non ha nascosto i suoi timori. "Una qualche preoccupazione la nutriamo rispetto a quelli che sono i mesi che ci attendono, perché questo conflitto israelo-palestinese, quello che sta succedendo a Gaza – ha sottolineato il ministro –, sta avendo dei riflessi anche nella discussione politica interna.

