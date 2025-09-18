Protesta ProPal bloccato il consiglio comunale a Milano

La presidente dell'aula Elena Buscemi ha chiesto ai manifestanti di uscire per poter riprendere i lavori. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Protesta ProPal, bloccato il consiglio comunale a Milano

Milano, protesta dei ProPal in aula: interrotta seduta del Consiglio comunale - Alcuni attivisti ProPal seduti nel pubblico, hanno interrotto la seduta in corso al grido di 'Palestina ... Scrive milano.repubblica.it

Milano, protesta pro Pal in consiglio comunale e seduta interrotta: «Stop ai rapporti con Israele, vergogna» - Dalle tribune dei cittadini una decina di persone ha sventolato kefieh e bandiere della Palestina chiedendo di interrompere i rapporti con Tel Aviv. Come scrive milano.corriere.it