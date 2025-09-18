protesta pro palestina interrompe il consiglio comunale di milano

ABBONATI A DAYITALIANEWS Bandiere e urla durante la seduta. MILANO, 18 settembre 2025. Durante la seduta del Consiglio comunale di Milano, alcuni attivisti pro Palestina presenti tra il pubblico hanno interrotto la riunione alzando bandiere palestinesi e scandendo slogan come “Palestina libera” e “Stop genocidio”. Richiesta di sospensione dei rapporti con Tel Aviv. Il piccolo gruppo di manifestanti ha esortato l’aula a interrompere i rapporti con la città di Tel Aviv, definendoli una vergogna. Hanno aggiunto che alcuni Comuni hanno già preso questa decisione, rimarcando che chi non lo fa sarebbe complice del genocidio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

