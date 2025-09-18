Protesta pro Pal interrompe una seduta del Consiglio comunale a Milano | Complici del genocidio vergognatevi

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio alcuni attivisti pro Pal hanno fatto irruzione nell'aula del consiglio comunale di Milano srotolando bandiere palestinesi e gridando "Palestina Libera" e "Stop al genocidio". I manifestanti hanno avuto un piccolo diverbio con un consigliere della maggioranza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

