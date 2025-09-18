Protesta Pro Pal bloccato il consiglio comunale a Milano

Protesta in consiglio comunale a Milano di un gruppo di attivisti ProPal. Dalle tribune dei cittadini una decina di persone ha sventolato kefieh e bandiere della Palestina chiedendo di. 🔗 Leggi su Lastampa.it

protesta pro pal bloccatoProtesta Pro Pal interrompe Consiglio comunale Milano - MILANO, 18 SET – È scoppiata la protesta pro Palestina nell’aula del Consiglio comunale di Milano dove, alcuni attivisti pro Pal seduti nel pubblico, hanno interrotto la seduta al grido di ‘Palestina ... Riporta msn.com

