Protesta Pro Pal bloccato il consiglio comunale a Milano
Protesta in consiglio comunale a Milano di un gruppo di attivisti ProPal. Dalle tribune dei cittadini una decina di persone ha sventolato kefieh e bandiere della Palestina chiedendo di. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Milano, nuova protesta dei taxi: servizio bloccato in stazione Centrale
Vuelta interrotta a Madrid: scontri e cariche alla protesta Pro Pal; Pisa, centinaia di manifestanti pro Palestina bloccano i binari per un’ora; Attivisti pro Palestina bloccano i mezzi pubblici a Torino Centro, lunga colonna e pesanti disagi.
È scoppiata la protesta pro Palestina nell'aula del Consiglio comunale di Milano dove, alcuni attivisti pro Pal seduti nel pubblico, hanno interrotto la seduta al grido di 'Palestina
Alcuni attivisti ProPal seduti nel pubblico, hanno interrotto la seduta in corso al grido di 'Palestina