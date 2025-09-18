Protesta per le due palestinesi bloccate a Gaza | Ogni giorno in più lì è un pericolo devono poter studiare all' Unitus

Prosegue la mobilitazione dei comitati Studenti per la Palestina, Comitato di lotta Viterbo, S.i. Cobas Viterbo e della Rete liberie di lottare a sostegno di Waala e Haya, due giovani palestinesi che vincono una borsa di studio all'Università della Tuscia ma non riescono a iscriversi e a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: protesta - palestinesi

