Protesi anca e ginocchio | numeri record

Roma, 18 sett. (askanews) - Il mercato delle protesi articolari in Italia sta vivendo una crescita esponenziale, con oltre 200.000 interventi di protesi d'anca e ginocchio effettuati ogni anno e un incremento annuo del 5%. Questo boom è determinato non solo dall'invecchiamento della popolazione, ma anche da un cambiamento culturale: gli anziani di oggi non accettano più la disabilità e richiedono soluzioni che permettano loro di mantenere uno stile di vita attivo. Il fenomeno riflette un'evoluzione sociale significativa, come spiega il dottor Luca Marega, uno dei chirurghi ortopedici più esperti in Italia nel campo delle protesi articolari: 'L'allungarsi della vita porta come conseguenza un maggiore consumo delle cartilagini, che sono un po' come le gomme di un'automobile.

