Protesi anca e ginocchio | numeri record
Roma, 18 sett. (askanews) - Il mercato delle protesi articolari in Italia sta vivendo una crescita esponenziale, con oltre 200.000 interventi di protesi d'anca e ginocchio effettuati ogni anno e un incremento annuo del 5%. Questo boom è determinato non solo dall'invecchiamento della popolazione, ma anche da un cambiamento culturale: gli anziani di oggi non accettano più la disabilità e richiedono soluzioni che permettano loro di mantenere uno stile di vita attivo. Il fenomeno riflette un'evoluzione sociale significativa, come spiega il dottor Luca Marega, uno dei chirurghi ortopedici più esperti in Italia nel campo delle protesi articolari: 'L'allungarsi della vita porta come conseguenza un maggiore consumo delle cartilagini, che sono un po' come le gomme di un'automobile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: protesi - anca
Anca dolorosa, cos’è e sintomi: quando serve la protesi
Anca dolorosa, cos’è e sintomi: quando serve la protesi
Anca dolorosa, quando ricorrere alla protesi
Dr. Leonidas Kontochristos - Chirurgia Anca e Ginocchio. . ? Quanto dura davvero una protesi al ginocchio? La risposta non è un’ipotesi: è scritta nei dati e nella qualità della vita di ogni paziente. #ProtesiGinocchio #DurataProtesi ? #Ortopedia #Chir - facebook.com Vai su Facebook
Protesi anca e ginocchio: numeri record; Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII - News in archivio_det; Galeazzi-Sant’Ambrogio leader per la chirurgia ortopedica.
Protesi del ginocchio, con il robot il paziente recupera prima - I numeri sono quelli di un successo: secondo gli analisti, il mercato globale dei robot chirurgici valeva 4,31 miliardi di dollari nel 2024, con una crescita prevista del 9,42% dal 2025 al 2030. Si legge su lastampa.it
Bici, nuoto o tennis: si può, anche dopo la protesi (di anca o ginocchio) - Ogni anno sono decine di migliaia le persone che si sottopongono ad un intervento di protesi all’anca e al ginocchio. Scrive repubblica.it