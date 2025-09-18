Prost e Senna venivano di nascosto a chiedermi un piatto di pasta Libero

Ilnapolista.it | 18 set 2025

Libero riporta alcune dichiarazioni di Luigi Montanini, per tutti “Pasticcino”, il primo cuoco fisso della Formula 1 che iniziò in  Ferrari nel 1979 quando si cucinava con due fornelli e un paio di padelle». Presente al pranzo organizzato da Barilla durante il GP di Monza, si è lasciato andare ai ricordi: «Venivo dalla pasticceria  portavo i dolci a Enzo Ferrari,  conobbi suo figlio Piero giocando a  tennis, e fu lui a portarmi nel Circus». L’atmosfera era spartana, ma unica:«Si cucinava nei garage, i  piloti mangiavano appoggiati ai moto ri o ai telai ». Ville neuve «andava matto per la pasta ai  funghi», Scheckter «voleva solo carote  e tanta pasta al pomodoro». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

