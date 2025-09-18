Prost e Senna venivano di nascosto a chiedermi un piatto di pasta Libero

Libero riporta alcune dichiarazioni di Luigi Montanini, per tutti “Pasticcino”, il primo cuoco fisso della Formula 1 che iniziò in Ferrari nel 1979 quando si cucinava con due fornelli e un paio di padelle». Presente al pranzo organizzato da Barilla durante il GP di Monza, si è lasciato andare ai ricordi: «Venivo dalla pasticceria portavo i dolci a Enzo Ferrari, conobbi suo figlio Piero giocando a tennis, e fu lui a portarmi nel Circus». L’atmosfera era spartana, ma unica:«Si cucinava nei garage, i piloti mangiavano appoggiati ai moto ri o ai telai ». Ville neuve «andava matto per la pasta ai funghi», Scheckter «voleva solo carote e tanta pasta al pomodoro». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - «Prost e Senna venivano di nascosto a chiedermi un piatto di pasta» (Libero)

In questa notizia si parla di: prost - senna

GP Speed Date - Ep 1, pt 3 - 1988: il primo GP d’Italia senza Enzo Ferrari. McLaren imbattibile (15 vittorie su 16), ma a Monza accade l’impensabile. Senna si schianta, Prost si rompe, restano due Ferrari: Berger e Alboreto. Ma dai box arriva un ordine sospetto - facebook.com Vai su Facebook

?Senna-Prost, Hamilton-Alonso, Piastri-Norris: la McLaren vincente che è sempre stata protagonista di "guerre civili" tra compagni di squadra oggi cambia musica #f1 - X Vai su X

Pasticcino, la Formula 1 degli eroi: 'Così cucinavo per Senna e Mansell' - Società: Io ho cominciato nel 1979, e il mio primo gran premio è stato a Jarama in Spagna con Gillles Villeneuve e Jody Scheckter ... Segnala lapressa.it

Ayrton Senna, chi era? - Inizia la storica rivalità che negli anni a venire caratterizza il mondiale. Secondo ilmessaggero.it