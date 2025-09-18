Pronto soccorso del Policlinico lavori per ampliare la sala d’attesa | le modifiche per chi accompagna i pazienti

È stata momentanea modificata l’area di attesa degli accompagnatori dei pazienti presi in carico dal Pronto Soccorso del Policlinico di Messina. Per un periodo transitorio si dovrà attendere nell’area codici verdi e bianchi raggiungibile dal corridoio limitrofo all’ingresso del padiglione E dove. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: pronto - soccorso

Ospedali, aggressioni in corsia: bodycam ai medici e infermieri nei pronto soccorso

Pronto soccorso: emergenza solleone. 200 arrivi al giorno, pochi medici: ‘Siamo sotto pressione’

Afa da record, il pronto soccorso è sotto pressione: aumentano gli accessi

Alunna al pronto soccorso dopo una lezione di educazione fisica, docente accusata di aggressione verbale. il Tribunale annulla la sospensione per mancanza di prove e condanna l’Ufficio Scolastico a restituire lo stipendio - X Vai su X

Incidente in corso 25 Aprile 1945: due feriti trasportati al pronto soccorso di Luino. - facebook.com Vai su Facebook

Pronto soccorso del Policlinico, lavori per ampliare la sala d’attesa: le modifiche per chi accompagna i pazienti; Pronto soccorso più ampio, ok ai lavori: spazi più funzionali e adeguamento antisismico. Gli interventi termineranno nel 2027; e Fondazione Leonardo Del Vecchio insieme per un Pronto Soccorso sempre più efficiente e innovativo nel cuore della città.

Messina, al Policlinico spostata l’area d’attesa: in corso l’ampliamento degli spazi del Pronto soccorso - È stata momentanea modificata l’area di attesa degli accompagnatori dei pazienti presi in carico dal Pronto Soccorso dell’AOU G. Si legge su messina.gazzettadelsud.it

Policlinico, via ai cantieri per l'ampliamento del pronto soccorso - Con l'aggiudicazione del bando e l'avvio del cantiere nel primo trimestre del 2025, prende sempre più forma il progetto di ampliamento e riqualificazione del Pronto Soccorso Generale del Policlinico ... Segnala ilgiornale.it