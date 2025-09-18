Stoccarda-St. Pauli è una partita della quarta giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Lo scorso anno sono arrivate due affermazioni esterne nel doppio confronto tra Stoccarda e St. Pauli. Entrambe per uno a zero a favore della squadra ospite. Non succede una cosa, invece, anche perché poi il St. Pauli non ha fatto tanti campionati di Bundesliga, che potremmo rivedere sicuramente sabato sera. (Lapresse) – Ilveggente.it Partiamo da un fatto: la formazione ospite ha iniziato meglio la propria stagione conquistando sette punti in tre partite. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Stoccarda-St. Pauli: succede dopo 6 anni