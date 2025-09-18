Pronostico Sporting CP-Kairat Almaty | storico debutto per i kazaki
Sporting CP-Kairat Almaty è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. A distanza di 10 anni dalla storica qualificazione di una squadra kazaka, l’Astana, tocca al Kairat Almaty vivere il suo momento di gloria. Contro ogni pronostico il club del paese euroasiatico è riuscito a staccare un pass per la League Phase della Champions League 2025-26 dopo aver eliminato, al termine di una sensazionale cavalcata, Olimpia Lubiana, KuPS, Slovan Bratislava e Celtic. Insomma, un’estate che i tifosi gialloneri non dimenticheranno facilmente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
