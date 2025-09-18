Palermo-Bari è una partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico C’è un entusiasmo incredibile e giustificato attorno al Palermo. C’è qualcosa di unico nell’aria. Sì, perché i siciliani hanno la rosa migliore del campionato e a differenza di quanto successo gli scorsi anni, quando la fatica si è fatta subito sentire, hanno iniziato alla grande. (Lapresse) – Ilveggente.it E il Barbera, nell’anticipo di venerdì sera, risponderà alla grande alle sollecitazioni che arrivano dalla squadra visto che parliamo di uno stadio che dovrebbe essere tutto esaurito. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Palermo-Bari: Inzaghi senza freni spinto dal Barbera