Pronostico Newcastle-Barcellona | vittoria alla portata anche senza la stella
Newcastle-Barcellona è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La vittoria della Champions League sarebbe stata la ciliegina sulla torta per il Barcellona nella scorsa stagione, in cui i blaugrana hanno vinto praticamente tutto a livello nazionale lasciando a mani vuote i rivali del Real Madrid. La rocambolesca sconfitta in semifinale contro l’Inter, però, ha scombussolato i piani degli uomini di Hansi Flick: il Barça adesso ci riprova, consapevole del fatto che sono passati oltre 10 anni dall’ultimo trionfo nella coppa dalle grandi orecchie. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - newcastle
Pronostico Arsenal-Newcastle: altra vittoria in attesa del bomber
Pronostico Aston Villa-Newcastle: aria tesa in vista dell’addio
Aston Villa – Newcastle United: probabili formazioni, news e pronostico per la 1ª giornata di Premier League 2025/26
OPERAZIONE CONCLUSA Miguel Almiron sarà un nuovo giocatore dell’Atlanta United! Il paraguaiano lascia il Newcastle per una cifra pari a 12 milioni di dollari. Per il centrocampista pronto un contatto di quattro anni e mezzo. ? @fabriziorom - facebook.com Vai su Facebook
Newcastle Barcellona - Pronostici e Quote - Champions League 25/26; Pronostico Newcastle-Barcellona quote 1ª giornata Champions; Newcastle Barcellona: pronostico e probabili formazioni Champions League 18/09/25.
Pronostico Newcastle-Barcellona: vittoria alla portata anche senza la stella - Barcellona è una partita della League Phase di Champions League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostico. Come scrive ilveggente.it
Pronostici Newcastle - Barcellona: i Magpies evitano la sconfitta al ritorno in UCL - Barcellona, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... Lo riporta goal.com