Pronostico Lione-Angers | una notte in testa alla classifica

Lione-Angers è una partita della quinta giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45 diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Nella tesissima partita contro il Rennes, il Lione come vi avevamo anticipato ha tolto lo zero dai gol subiti. Si sapeva. Ed è anche arrivata la prima sconfitta stagione. Rimediabile, niente di così pericoloso, anche perché adesso, nell’anticipo della quinta giornata, arriva l’Angers. Una squadra che sulla carta non dovrebbe creare chissà quali problemi. (Lapresse) – Ilveggente.it Per il Lione, quindi, si prospetta almeno una notte in testa alla classifica del campionato francese con gli stessi punti del Psg. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Lione-Angers: una notte in testa alla classifica

