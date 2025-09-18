Jurassic World su Sky Cinema Uno alle emozioni di Notting Hill su Sky Romance, passando per il noir Lonely Hearts su Rai Movie. Giovedì 18 settembre la TV offre un mix irresistibile di emozioni, azione e romanticismo. Su Sky Cinema Uno torna il brivido preistorico con Jurassic World, mentre su Rai Tre si riflette sull’amore con la commedia italiana Per tutta la vita. Per chi ama le storie intense, Lonely Hearts su Rai Movie racconta una caccia ai serial killer ispirata a fatti reali. E se preferite il fascino senza tempo, Notting Hill su Sky Romance è sempre una garanzia FILM. Alle 21.20 su Rai Tre va in onda Per tutta la vita, una commedia romantica italiana che riflette con ironia e tenerezza sul matrimonio e le sue contraddizioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Programmi TV giovedì 18 settembre 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata