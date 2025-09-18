Programmi TV giovedì 18 settembre 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata
Jurassic World su Sky Cinema Uno alle emozioni di Notting Hill su Sky Romance, passando per il noir Lonely Hearts su Rai Movie. Giovedì 18 settembre la TV offre un mix irresistibile di emozioni, azione e romanticismo. Su Sky Cinema Uno torna il brivido preistorico con Jurassic World, mentre su Rai Tre si riflette sull’amore con la commedia italiana Per tutta la vita. Per chi ama le storie intense, Lonely Hearts su Rai Movie racconta una caccia ai serial killer ispirata a fatti reali. E se preferite il fascino senza tempo, Notting Hill su Sky Romance è sempre una garanzia FILM. Alle 21.20 su Rai Tre va in onda Per tutta la vita, una commedia romantica italiana che riflette con ironia e tenerezza sul matrimonio e le sue contraddizioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: programmi - gioved
?BAR O'CLOCK? Gli orari e programmi TV per giovedì 11/09 : Rally del Lazio (CIAR) Rally del Cile (WRC) ?Orari soggetti a modifiche.? Kevin Rossi, Content Creator - facebook.com Vai su Facebook
A che ora i Mondiali di atletica domani | orari giovedì 18 settembre tv programma streaming italiani in gara; Oroscopo di oggi giovedì 18 settembre | amore lavoro fortuna Le previsioni segno per segno; Supercoppa Italiana Napoli-Milan si giocherà giovedì 18 dicembre in Arabia Saudita La finale lunedì 22.
Programmi TV giovedì 18 settembre 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata - Jurassic World su Sky Cinema Uno alle emozioni di Notting Hill su Sky Romance, passando per il noir Lonely Hearts su Rai Movie ... lopinionista.it scrive