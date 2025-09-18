Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 18 Settembre 2021. Mattina. 07:41 - Super Car Alcuni malviventi uccidono uno scienziato per impossessarsi del cristallo nero, un minerale con il quale potranno potenziare la loro micidiale arma a raggio laser VISIONE ADATTA A TUTTI 08:38 - Chicago Med In ospedale arriva Avery, la figlia della dottoressa Blake, rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 09:34 - Chicago Med La vita personale e quella professionale di Stevie entrano in collisione quando la madre diventa una sua paziente VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 10:30 - FBI: Most Wanted La Polizia Tribale rinviene i cadaveri di quattro ragazzi in una foresta di confine all'interno della Riserva Indiana dei Mohawk, con ferite da armi da fuoco PUO' NUOCERE AI MINORI 11:27 - FBI: Most Wanted LaCroix e la sua squadra danno la caccia a due pregiudicati in liberta' vigilata ricercati per duplice omicidio e rapimento PUO' NUOCERE AI MINORI 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto 13:04 - Sport Mediaset Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset 13:43 - Sport Mediaset Extra Approfondimento quotidiano in diretta dedicato al mondo dei motori a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset 13:47 - Paperissima Sprint Con Juliana Moreira, Vittorio Brumotti e l'immancabile Gabibbo Filmati inediti di papere, gaffe ed errori tv da tutto il mondo ed oltre 270 sketch inediti all'insegna dei tormentoni musicali Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

