Progetto Supercantabimbi tra musica e inclusione

Il progetto "Supercantabimbi", tra musica e inclusione: esce il nuovo singolo "L'ultimo primo giorno". SuperCantaBimbi è il progetto ideato da Nadia Fisicaro e Alessia Stella per la società Digital Noises, e si rivolge ai bambini e genitori, affrontando con semplicità e sincerità temi delicati come l'inclusione e la libertà dai pregiudizi. Dopo la pubblicazione di diversi brani, da "Dolce come mamma", "Piccole Luci", "Il ballo dell'estate", "La magia di Pasqua", "Caro Papà" e "Gira con me", arriva "L'ultimo primo giorno", una canzone che racconta l'inizio di un nuovo anno scolastico e di nuove ed emozionanti avventure.

