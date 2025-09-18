Progetto Rural Hub delle Aci | sottoscritto ad Acireale il protocollo d' intesa del Contratto di Fiume e di Costa
E’ stato sottoscritto il 17 settembre, nel Palazzo di città di Acireale, il Documento di Intenti Contratto di Fiume e di Costa denominato “Simeto Alcantara Gal Terre di Aci”, guidato dal GAL Terre di Aci nell’ambito del progetto Rural Hub delle Aci dedicato, come da intento della Regione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Progetto Rural Hub delle Aci sottoscritto ad Acireale - Il "Contratto di fiume e di costa" per contrastare il dissesto idrogeologico coinvolgerà 13 Comuni ... Scrive lasicilia.it
Dal mar Ionio all’Etna, nelle “Aci siciliane” la rigenerazione delle zone rurali passa dalla mobilità sostenibile - orientale, un progetto innovativo che lega cura e valorizzazione del pianeta, natura e beni culturali. Segnala corriere.it