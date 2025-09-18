Profumi autunno 2025 | e se la piramide olfattiva non fosse più una piramide?

La matematica non è un’opinione. Eppure la profumeria ne starebbe rimettendo in discussione una branca, ovvero la geometria. Ridefinendo il concetto di piramide (olfattiva). Questa, in riferimento alle fragranze, non va più intesa come figura geometrica poliedrica con una base poligonale e facce triangolari che convergono in un vertice: bensì acquisterebbe un’accezione più fluida. In profumeria c’è, infatti, chi parla di piramide olfattiva piatta, chi di piramide incompleta e chi ancora di piramide capovolta. Come dimostrano alcuni dei nuovi profumi autunno 2025. La piramide olfattiva rovesciata di Prada Paradigme. 🔗 Leggi su Amica.it

