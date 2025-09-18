Professoressa turca discriminata a Napoli | Fittiamo solo ad italiani
Un’assistente universitaria di origine turca ha denunciato un grave episodio di discriminazione razziale a Napoli, in quanto le è stato negato l'affitto di un appartamento a causa della sua nazionalità. L'episodio, reso pubblico dal deputato Francesco Emilio Borrelli, solleva nuovamente il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
