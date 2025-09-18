Prof Alfieri | Molti cattedratici per sbarcare il lunario utilizzano le loro cattedre come trampolino di lancio in politica
Francesco Alfieri non fa sconti, e da Friburgo non si risparmia di fronte all'ascesa mediatica e politica di Donatella Di Cesare. D'altronde il filosofo è discepolo di Oriana Fallaci, con cui ha intrattenuto importanti rapporti, e lo stile franco è un lascito che custodisce gelosamente. Alfieri ha conosciuto Di Cesare tramite i suoi scritti, e perciò mette in guardia dalla strumentalizzazione della cultura come trampolino di lancio per altri fini.
Regionali Calabria, Alfieri: “Di Cesare? Parole imbarazzanti e provocatorie. La sinistra doveva impedirne la candidatura. E anni fa distrusse l’identità culturale di Heidegger”.