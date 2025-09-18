Procura i pm Centini e Di Girolamo verso nuovi incarichi
I pm Matteo Centini e Daniela Di Girolamo hanno lasciato la procura di Piacenza e in questi giorni hanno preso possesso dei nuovi incarichi: Centini a Milano, la collega a Modena come giudice civile. Sono innumerevoli le indagini che ha condotto Centini, in via del Consiglio dal 2017 dopo sei. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: procura - centini
