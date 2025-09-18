Proclamato uno sciopero di 24 ore degli autobus ecco le fasce orarie garantite

Nella giornata di lunedì 22 settembre è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dalla sigla sindacale Usb Lavoro Privato che potrebbe avere ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale e sul servizio traghetto a Ravenna.Il servizio sarà garantito nelle seguenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: proclamato - sciopero

Amts, possibili disagi a causa di uno sciopero proclamato per sabato

Commercio, proclamato sciopero per la giornata di Ferragosto

No al lavoro per le festività, proclamato lo sciopero di Ferragosto

Leggi l'articolo - ASL Biella informa, ecco quando è stato proclamato lo sciopero #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #asl #biella - facebook.com Vai su Facebook

#News | #sciopero | #trasportopubblico Proclamato uno sciopero di 24 ore per lunedì #22settembre possibili disagi alla circolazione sulle linee #ATAC e #COTRAL ? https://buff.ly/6v2EKgS @Emergenza24 | #Luceverde - X Vai su X

Scioperi per Gaza, stop il 19 e 22 settembre. Orari e cosa sapere; Sciopero dei trasporti settembre 2025: calendario e orari città per città; Proclamato sciopero di un'ora nel comparto sanità.

Lunedì 22 settembre sciopero 24 ore del trasporto pubblico - L'aggravarsi della situazione umanitaria nella striscia di Gaza è la motivazione alla base dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati ... Da vignaclarablog.it

Roma, lunedì 22 settembre sciopero di 24 ore del trasporto pubblico: orari, servizi garantiti e possibili disagi - Lunedì 22 settembre sciopero nazionale del trasporto pubblico locale (Tpl), l'agitazione avrà ripercussioni soprattutto a Roma e nel Lazio ... ilquotidianodellazio.it scrive