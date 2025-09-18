processo green pass falsi ausl romagna parte civile 75 imputati e 118 accuse

Green pass falsi: l’Ausl Romagna si è costituita parte civile nei confronti dei due principali imputati. La vicenda è tornata l’altro ieri in aula davanti al gup di Rimini Raffaella Ceccarelli, in un’udienza interlocutoria dedicata soprattutto alla verifica delle notifiche e alle scelte di rito dei numerosi imputati. Il procedimento, che vede alla sbarra 75 persone per un totale di 118 capi d’imputazione, è stato rinviato al 17 febbraio 2026. L’indagine, coordinata dal pm Luca Bertuzzi e condotta dai carabinieri del Nas di Bologna, era partita nell’ottobre 2021 dopo una segnalazione dell’Ausl stessa, che aveva riscontrato anomalie nelle registrazioni di un medico vaccinatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

