di Letizia Magnani Flessibilità e visione del futuro, sono queste per Giancarlo Galeone, presidente di Faro Value, le chiavi del futuro per la nautica. Faro Value è il Lead Advisor del fondo di investimenti alternativi. Al suo fianco opera Faro Alternative Investments Sicav Raif, una piattaforma attiva a livello globale, con strategie di investimento diversificate in Private Equity e Venture Capital. Faro investe con il supporto di Advisory Companies quali Orienta Capital Partners, Forel, Fndx e SM Capital. Ciascuna di queste, grazie a un know-how comprovato nel proprio settore di riferimento, svolge un ruolo essenziale nei tre comparti specifici: Faro Real Economy, Faro Fashion & Luxury Design e Faro Innovation. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Processi sostenibili e capacità di innovare. Così si può crescere"