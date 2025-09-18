Processi sostenibili e capacità di innovare Così si può crescere
di Letizia Magnani Flessibilità e visione del futuro, sono queste per Giancarlo Galeone, presidente di Faro Value, le chiavi del futuro per la nautica. Faro Value è il Lead Advisor del fondo di investimenti alternativi. Al suo fianco opera Faro Alternative Investments Sicav Raif, una piattaforma attiva a livello globale, con strategie di investimento diversificate in Private Equity e Venture Capital. Faro investe con il supporto di Advisory Companies quali Orienta Capital Partners, Forel, Fndx e SM Capital. Ciascuna di queste, grazie a un know-how comprovato nel proprio settore di riferimento, svolge un ruolo essenziale nei tre comparti specifici: Faro Real Economy, Faro Fashion & Luxury Design e Faro Innovation. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La logistica sta evolvendo rapidamente. Digitalizzazione e automazione guideranno il cambiamento, con tecnologie sempre più integrate che permetteranno: • Maggiore produttività • Riduzione dei costi • Tracciabilità avanzata • Processi sostenibili Pronti per - facebook.com Vai su Facebook
Barilla: nel 2023 investiti 230 mln per innovare prodotti e processi - Nel 2023 Barilla ha investito 230 milioni di euro per innovare i suoi prodotti e i processi. Riporta notizie.tiscali.it