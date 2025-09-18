Processi sostenibili e capacità di innovare Così si può crescere

Quotidiano.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Letizia Magnani Flessibilità e visione del futuro, sono queste per Giancarlo Galeone, presidente di Faro Value, le chiavi del futuro per la nautica. Faro Value è il Lead Advisor del fondo di investimenti alternativi. Al suo fianco opera Faro Alternative Investments Sicav Raif, una piattaforma attiva a livello globale, con strategie di investimento diversificate in Private Equity e Venture Capital. Faro investe con il supporto di Advisory Companies quali Orienta Capital Partners, Forel, Fndx e SM Capital. Ciascuna di queste, grazie a un know-how comprovato nel proprio settore di riferimento, svolge un ruolo essenziale nei tre comparti specifici: Faro Real Economy, Faro Fashion & Luxury Design e Faro Innovation. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

processi sostenibili e capacit224 di innovare cos236 si pu242 crescere

© Quotidiano.net - "Processi sostenibili e capacità di innovare. Così si può crescere"

In questa notizia si parla di: processi - sostenibili

Barilla: nel 2023 investiti 230 mln per innovare prodotti e processi - Nel 2023 Barilla ha investito 230 milioni di euro per innovare i suoi prodotti e i processi. Riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Processi Sostenibili Capacit224 Innovare