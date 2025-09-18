Prima raccogli mozziconi poi fai aperitivo con Frank Gramuglia | l’evento contro il littering a Milano

Milano – Quattro virgola cinque mila miliardi di mozziconi gettati ogni anno nel mondo. Una piaga ambientale che trova in Italia terreno fertile: il 64% delle sigarette fumate in luoghi pubblici finisce per terra, trasformando parchi e piazze in posacenere a cielo aperto. Una piccola risposta arriva dai Care Action Days 2025, l'iniziativa che trasforma la lotta al littering in un evento pop con tanto di ospiti d'eccezione e aperitivo finale. Frank Gramuglia sarà protagonista dell'appuntamento milanese del 20 settembre alla Cascina Nascosta di Parco Sempione, mentre il 27 toccherà a Roma con Villa Borghese.

