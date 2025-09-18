Prima campanella inaugurazione dell' anno scolastico all' istituto Righi Boccioni Fermi

È una scuola in crescita il polo tecnico-professionale Righi Boccioni Fermi. Oggi, la dirigente del Polo, Anna Maria Cama, ha tagliato il nastro insieme agli studenti delle 15 prime che varcano la soglia dell’Istituto. Una giornata carica di gioia e di emozione sia per le studentesse e gli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: prima - campanella

Scuola, ecco quando si ricomincia: a Bolzano la prima campanella, l’ultima in Puglia e Calabria

Si avvicina la prima campanella, ecco lo 'zaino sospeso': al via la raccolta di quaderni e astucci per le famiglie in difficoltà

Scuola, un mese alla prima campanella: tutte le nuove regole tra divieto cellulari e riforma della Maturità in arrivo

Si avvicina il suono della prima campanella. Tutte le indicazioni utili per le famiglie degli studenti che frequentano gli istituti scolastici del nostro territorio:https://comune.calcinaia.pi.it/novita/chi-suona-la-campanella… - X Vai su X

Prima campanella a scuola, il saluto degli amministratori a studenti e docenti per il nuovo anno https://shorturl.at/a8l2D - facebook.com Vai su Facebook

Prima campanella, inaugurazione dell'anno scolastico all'istituto Righi Boccioni Fermi; Anno scolastico 2025-26, la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Chimisso presente al suono della prima campanella presso l’Istituto Comprensivo di Colli a Volturno.; Prima campanella anche alla media Marchetti.

Prima campanella, inaugurazione dell'anno scolastico all'istituto Righi Boccioni Fermi - Una giornata carica di gioia e di emozione sia per le studentesse e gli studenti che per i genitori. Secondo reggiotoday.it

PRIMA CAMPANELLA, 36MILA STUDENTI TORNANO SUI BANCHI - Al Polo Leonardo giornata speciale con doppia inaugurazione della scuola Jolly e della nuova palestra ... Da tvqui.it