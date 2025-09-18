Prima accerchiato poi accoltellato da coetanei | 19enne operato d’urgenza
Tempo di lettura: < 1 minuto Stava rientrando a casa dopo una passeggiata con il cane quando un 19enne è stato avvicinato da un gruppetto di coetanei e almeno uno dei componenti, per causa ancora in corso di accertamento, è stato accoltellato. E’ accaduto poco prima delle 13 in una zona centrale di Napoli. Sono stati i carabinieri della compagnia Napoli Centro, allertati dal 112, ad intervenire in via Giacomo Piscicelli, altezza civico 72. La vittima è stata trasferita nell’ospedale San Paolo. Al momento non pare sia in pericolo vita. I carabinieri sono impegnati nelle indagini per ricostruire la vicenda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
