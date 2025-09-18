Prima accerchiato poi accoltellato da coetanei | 19enne operato d’urgenza

Anteprima24.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Stava rientrando a casa dopo una passeggiata con il cane quando un 19enne è stato avvicinato da un gruppetto di coetanei e almeno uno dei componenti, per causa ancora in corso di accertamento, è stato accoltellato.   E’ accaduto poco prima delle 13 in una zona centrale di Napoli. Sono stati i carabinieri della compagnia Napoli Centro, allertati dal 112, ad intervenire in via Giacomo Piscicelli, altezza civico 72. La vittima è stata trasferita nell’ospedale San Paolo. Al momento non pare sia in pericolo vita. I carabinieri sono impegnati nelle indagini per ricostruire la vicenda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

prima accerchiato poi accoltellato da coetanei 19enne operato d8217urgenza

© Anteprima24.it - Prima accerchiato, poi accoltellato da coetanei: 19enne operato d’urgenza

In questa notizia si parla di: prima - accerchiato

A Napoli 19enne prima accerchiato da coetanei, poi accoltellato; Napoli, 19enne accoltellato a Chiaia da un gruppo di coetanei; Cervia, violenza in piena notte a Milano Marittima: giovane accerchiato e accoltellato, sangue in strada e tensione in città. Caccia agli aggressori.

prima accerchiato accoltellato coetaneiA Napoli 19enne prima accerchiato da coetanei, poi accoltellato - Stava rientrando a casa dopo una passeggiata con il cane quando un 19enne è stato avvicinato da un gruppetto di coetanei e almeno uno dei componenti, per causa ancora in corso di accertamento, è stato ... Secondo ansa.it

prima accerchiato accoltellato coetaneiNapoli, 19enne accoltellato a Chiaia da un gruppo di coetanei - Poco prima delle 13, i carabinieri della compagnia Napoli Centro, allertati dal 112, sono intervenuti a ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Prima Accerchiato Accoltellato Coetanei