Prezzi carburanti ancora in rialzo | benzina e diesel superano nuove soglie
Continuano a crescere i prezzi dei carburanti in Italia, mentre le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati mostrano un’inversione di tendenza al ribasso. A spingere in alto i listini sono stati i ritocchi dei principali operatori: Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio, mentre Tamoil ha registrato un rialzo di un centesimo sulla benzina. Secondo i dati elaborati da Staffetta Quotidiana su circa 18mila impianti e comunicati all’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le medie nazionali aggiornate alle ore 8 di ieri mostrano un quadro in peggioramento per automobilisti e trasportatori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Carburanti: l'andamento dei prezzi di benzina e gasolio nel 2025
Prezzi medi carburanti poco mossi, verde al self 1,735 euro
