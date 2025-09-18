Prevost ribalta Bergoglio la mossa di Brigitte Macron e Salis | quindi oggi
- Se avessero pubblicato un annuncio di lavoro dicendo di volere solo parrucchieri etero oggi avremmo qui i caschi blu dell’Onu. Invece a Montesilvano cercano un taglia capelli gay e, a parte qualche articoletto, nessuno scandalo mondiale. Noi che siamo per la libertà, difendiamo il diritto del titolare di quel negozio di assumere un omosessuale perché ha “una manualità, una sensibilità, una delicatezza nei confronti delle clienti, uno stile e uno charme diverso”. - Secondo l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato mettere il derby di Roma alle 12.30 sarebbe una sconfitta dello Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: prevost - ribalta
Alessandro Bisogni, ex cuoco e oggi receptionist degli agostiniani, da anni vicino all’allora cardinale Prevost: “Semplice, affettuoso, innamorato della pasta. Non immaginava di diventare Papa” - facebook.com Vai su Facebook
Prevost ribalta Bergoglio, la mossa di Brigitte Macron e Salis: quindi, oggi...
Prevost ribalta Bergoglio, la mossa di Brigitte Macron e Salis: quindi, oggi.. - Se avessero pubblicato un annuncio di lavoro dicendo di volere solo parrucchieri etero oggi a ... Riporta msn.com
Pedofilia, persone lgbt e donne diacono: Prevost si dimostra ultra conservatore. È già finita la presunta continuità con Bergoglio - conservatrice del nuovo Papa su pedofilia, LGBT e donne diacono: emerge la distanza con Francesco nell'intervista a Prevost ... Scrive ilfattoquotidiano.it