Previsioni della terza settimana con giochi di divisione una rivincita ai playoff e una potenziale anteprima del Super Bowl

Miami Dolphins @ Buffalo Bills. Questa è una scelta senza cervello. I delfini sono in disordine completo e sembrano destinati a sparare al loro allenatore a metà della stagione. Dall'altro lato, le bollette sono nuovamente posizionate per vincere l'AFC East per una sesta stagione consecutiva. I phins sono 1-9 nelle ultime dieci partite contro i Bills e non hanno vinto a Buffalo dal 2016. Quella tendenza continua questa settimana. Le fatture vincono 29-17 Domenica partite anticipate. Green Bay Packers @ Cleveland Browns. Joe Flacco è come una statua in tasca. La sua completa mancanza di mobilità nei confronti di questo marronele difensivo di Packers è una ricetta per il disastro nel terreno.