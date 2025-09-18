Pretelli sgancia la bomba su lui e Salemi e gela il pubblico | cos’é successo

Personaggi TV. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono diventati una delle coppie più seguite e chiacchierate della televisione italiana. Il loro percorso insieme inizia nel 2020, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5. Lì, tra giochi, nomination e dinamiche di reality, nasce una sintonia immediata che cattura l’attenzione del pubblico. La complicità tra i due cresce giorno dopo giorno, trasformandoli in protagonisti assoluti di quella stagione, tanto che i fan coniano per loro il soprannome “Prelemi”. Leggi anche: Stefano e Caroline, la lite al ristorante: “Lui é rimasto fuori casa” (FOTO) Leggi anche: “È finita”: addio alla famosa coppia italiana, lo scoop clamoroso Dalla Casa alla vita reale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Pretelli sgancia la bomba su lui e Salemi e gela il pubblico: cos’é successo

“È così”. Pierpaolo Pretelli sgancia la bomba su lui e Giulia Salemi e gela tutti

