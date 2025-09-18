Prete e insegnante di religione avrebbe abusato di un' alunna 11enne | chiesto il rinvio a giudizio a Trento

La Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio di un prete ed insegnante di religione 40enne di un istituto scolastico cattolico trentino per violenza sessuale aggravata su minore. L’uomo, secondo le contestazioni, avrebbe abusato di un’alunna 11enne. Lo scrivono i quotidiani locali Corriere del Trentino, l’Adige e il T. I fatti contestati risalgono all’autunno 2023 e la scuola ha. 🔗 Leggi su Feedpress.me

