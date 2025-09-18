Prete accusato di violenza sessuale su una 11enne a Trento è anche un insegnante | i presunti abusi a scuola

Prete rinviato a giudizio per violenza sessuale a Trento: insegnante di religione, è accusato di aver molestato una alunna di 11 anni.

prete accusato di violenza sessuale su una 11enne a trento 232 anche un insegnante i presunti abusi a scuola

Molestata a scuola a 11 anni: accusato il prete che insegnava religione. Lui: "Espansivo ma senza doppi fini"

Ora la Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio per l'uomo con l'accusa di violenza sessuale aggravata su minore.

TRENTO – La Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio di un prete ed insegnante di religione 40enne di un istituto scolastico cattolico trentino per violenza sessuale aggravata su minore.

