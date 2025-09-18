Prete accusato di violenza sessuale su una 11enne a Trento è anche un insegnante | i presunti abusi a scuola

Prete accusato di pedofilia, il vescovo di Bolzano lo trasferisce: “Non potrà stare da solo con minorenni”

Il prete accusato di abusi sessuali riceve una promozione e viene eletto ai vertici del suo ordine

Molestata a scuola a 11 anni: accusato il prete che insegnava religione. Lui: "Espansivo ma senza doppi fini"

Trento, violenza sessuale su una undicenne: prete nei guai. Il quarantenne, insegnante di religione, è accusato di molestie su una alunna di un istituto scolastico religioso del capoluogo. L'avrebbe palpeggiata con la scusa di abbracciarla. Per lui è stato chiest

Violenza sessuale su un’alunna di 11 anni, chiesto il processo per un prete - TRENTO – La Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio di un prete ed insegnante di religione 40enne di un istituto scolastico cattolico trentino per violenza sessuale aggravata su minore. Lo riporta msn.com