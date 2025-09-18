Tempo di lettura: 2 minuti Il Partenio-Lombardi si è nuovamente blindato. Come da programma, Raffaele Biancolino ha fatto svolgere gli ultimi allenamenti a porte chiuse per preparare nei minimi dettagli la delicata trasferta di Carrara. Nel campionato cadetto, dove l’equilibrio è massimo e i particolari fanno la differenza, la pretattica diventa un’arma fondamentale: schemi, palle inattive e strategie restano segreti fino al giorno della partita. L’unico spiraglio è arrivato martedì, durante la seduta aperta al pubblico. In quell’occasione, il tecnico biancoverde ha fatto disputare una partitella interna che ha offerto un indizio interessante: entrambe le squadre sono state schierate con il 3-4-2-1, modulo identico a quello utilizzato dalla Carrarese di Antonio Calabro, ancora imbattuta dopo tre giornate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Pretattica e strategie: per l'Avellino a Carrara test di maturità