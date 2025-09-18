Prestiti e cessioni del quinto | i casertani sono i più giovani in Campania a chiedere credito

Nel terzo trimestre del 2025 il mercato dei finanziamenti in Campania mostra segnali di stabilizzazione, con tassi medi fermi dopo un lungo percorso di ribassi guidato dalla politica monetaria della Banca Centrale Europea. Ma all’interno del quadro regionale, la provincia di Caserta si distingue. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Prestiti e cessioni del quinto: i casertani sono i più giovani in Campania a chiedere credito; Prestiti nel casertano con importi più bassi ma cresce la cessione del quinto.

