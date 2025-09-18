Presentazione del volume | In Oblivione Iacio - viaggio nei segreti delle chiese di Bari
Sabato 27 settembre 2025 alle ore 19:30, presso la suggestiva Chiesa di San Michele Arcangelo (Str. San Benedetto 16 – Bari Vecchia) si terrà la presentazione del volume “In oblivione iacio – Viaggio nei segreti delle chiese di Bari” (quorum edizioni) promosso dall’Aps Martinus (associazione a. 🔗 Leggi su Baritoday.it
