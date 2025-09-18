Presentazione del libro di Emanuela Valentini Morte di un dio

Venerdì 26 settembre alle ore 20.30 Libreria Atlantide di Castel S. Pietro T. (BO) inaugura il ciclo di presentazioni autunnali con la presentazione del libro di Emanuela Valentini Morte di un dio, Piemme.Dall'autrice de Le segnatrici, libro ambientato sul nostro Appennino e dedicato alle figure.

