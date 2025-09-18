Presentazione del libro Bari Documenti prospetti e resoconti di guerra 1940 - 1945

La Lega Navale di Bari vi invita all’incontro con l’autore Pasquale B. Trizio, domani 19 settembre alle 19.00 presso la sede sociale per conoscere gli eventi storici della nostra città insieme al nostro Socio e autore e presidente della ANMI Bari.Un’approfondita ricerca sul ruolo strategico e. 🔗 Leggi su Baritoday.it